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Eğitim

Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "hava aracı montajı" alanını mesleki eğitim kapsamına aldı.

Utku Şimşek  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Mesleki eğitimde "hava aracı montajı" alanı açılacak

Ankara

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına alınan veya adı değişen meslek alan ve dallarının listesini yayımlandı.

Buna göre, "hava aracı montajı" alanı mesleki eğitim kapsamına alındı.

Eğitim süresi 4 yıl olacak "hava aracı montajı" alanında eğitim gören öğrenciler, mezun olduklarında ustalık belgesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi diploması alarak usta ve teknisyen ünvanına sahip olacak.

Bu alandan mezun olanlar, hava aracı yapısal montajcılığı, hava aracı kompozit parça imalatçılığı ve hava aracı elektriksel montaj üretimi yapan işletmelerde istihdam edilebilecek.

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