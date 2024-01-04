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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS), başvuruları başladı.

Utku Şimşek  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları başladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek sınav için 11 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

Adaylar başvurularını, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

Sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.

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