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Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Kayak merkezinde yeni sezonun 15 Aralık'ta açılması planlanıyor.

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