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Türkiye

'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı

İran'ın, Türkiye'ye 40 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti gönderdiği iddiası yalanlandı.

Talha Yavuz   | 11.05.2020
'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan 8 Mayıs'ta "Ataları uzun zaman önce Hindistan'a göçmüş olan Hindistan'daki Parsiler-Zerdüştler, her zaman İran'a olan sevgilerine sadık kalmışlardır. İran'a verdiğiniz Kovid-19 paketleriniz için müteşekkiriz. Ayrıca Almanya, Türkiye ve diğer ülkelere 40 bin İran yapımı gelişmiş test kiti gönderdik." paylaşımında bulunmuştu.

Buna karşın, AA'nın konuyla ilgili ulaştığı diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye İran'dan test kiti gelmediğini belirterek, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.

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