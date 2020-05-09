Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım
Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.
Ankara
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Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Xtfjfrv5mb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2020
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.