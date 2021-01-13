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Koronavirüs

İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı 'Sarılma Odası' kuruldu

İtalya'da bir bakımevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır yakınlarına dokunamayan sakinleri için "sarılma odası" kurdu.

13.01.2021
İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı 'Sarılma Odası' kuruldu Fotoğraf: Manuel Dora / AA

Ülkenin güneyindeki Avellino bölgesine bağlı Irpinia Sosyal Hizmetler A5 Konsorsiyumu tarafından önerilip, Montefalcione'de kurulan sarılma odası, bölgedeki bakımevlerinde yaşayanların yakınlarıyla görüşmesine, birbirine sarılmasına, el tutuşmasına ve konuşmasına imkan sağlıyor.

Kuzey İtalya'daki birçok merkezde denenmiş ve test edilmiş olan "Sarılma Odaları", şişirilebilen ve içinde plastik bölmeleri olan odaları sayesinde artık güneydeki Campania bölgesinde bulunan Irpinia'daki yaşlılar için de hayata geçirilerek, bulaş riski olmadan insanların sevdikleriyle daha yakın olmasını kolaylaştırıyor.

Sarılma odalarına girebilmek için ziyaretçiler koruyucu kıyafetlerini giyiyor.

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