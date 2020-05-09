Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerini açık tutan yemek firmaları, internet veya telefonla aldıkları siparişleri sıcak şekilde ulaştırmak için çaba gösteriyor.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 09.05.2020
Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA

Ankara

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerini açık tutan yemek firmaları, internet veya telefonla aldıkları siparişleri sıcak ve hijyenik şekilde yerine ulaştırmak için çaba gösteriyor.

                    

Öğle saatlerinde hizmet vermeye başlayan yemek firmaları, telefon ya da internet uygulamaları üzerinden verilen siparişleri hazırlıyor.

Pişirilen yemekler, hijyen kurallarına uygun şekilde eldivenli ve maskeli çalışanlar tarafından titizlikle paketleniyor.

Kuryeler tarafından dağıtılan hazır yemekler, kısa sürede vatandaşa teslim ediliyor.

Ücretini internet üzerinden ödeyerek temassız teslimat isteyenlerin siparişlerini ise kapı önlerine bırakıp zili çalan kuryeler, kapı açılmadan bulundukları yerden ayrılıyor.

Yemek firmaları, gün içinde servis yapsa da asıl yoğunluk iftara birkaç saat kala başlıyor. Aynı zaman diliminde gelen talepleri yetiştirmek için ter döken firma çalışanları, iftar öncesi siparişleri teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor.

İftar sonrası azalan siparişler, sahur saatinin yaklaşmasıyla bir kez daha artıyor.

Yemek firmalarının çoğu. ramazan dolayısıyla işletmelerini sabaha karşı kapatıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedirleri protesto edildi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Benzer haberler

Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında

Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında

Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 1 ölü

Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan DSÖ'ye mektup

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan DSÖ'ye mektup
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi