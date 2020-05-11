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Dünya, Koronavirüs

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gönderdiği tıbbi yardımı Kazakistan'a ulaştı

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği, "Tıbbi malzemelerin, Kazak dostlarımızın küresel bir tehdit halini alan Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde destek olacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aliia Raimbekova   | 11.05.2020
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gönderdiği tıbbi yardımı Kazakistan'a ulaştı

Nur Sultan

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kazakistan'a gönderdiği yardım malzemeleri teslim edildi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanarak Kazakistan'a gönderilen tıbbi malzeme yardımının Almatı'da Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'nca Kazakistan makamlarına teslim edildiği belirtildi.

Malzemelerin 150 bin maske, değişik miktarlarda yüz ve göz koruyucuları, tulum ve dezenfektandan oluştuğu ifade edilen açıklamada, "Tıbbi malzemelerin, Kazak dostlarımızın küresel bir tehdit halini alan Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde destek olacağına inanıyoruz." denildi.

Açıklamada, Türkiye ve Kazakistan'ın derin ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, kardeş Kazakistan'a elinden geldiğince her fırsatta destek olmaya ve katkı sağlamaya hazırdır. Bu yardımı halklarımız arasındaki dayanışmanın bir örneği olarak da görmekteyiz. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ilişkiler, pandemiden daha da güçlenerek çıkacaktır"

Açıklamada, Türkiye'nin küresel salgın dolayısıyla bu zor günlerde tüm dostlarına destek olmaya ve yardım elini uzatmaya devam ettiği vurgulandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamada da "Kardeş Türkiye'nin Kazakistan için kibar jesti, Kovid-19 salgınıyla mücadelede küresel dayanışmanın açık örneğidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca Abdi İbrahim ilaç şirketinin de Kazakistan'a ilaç yardımında bulunduğu kaydedildi.



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