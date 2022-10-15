Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,287.30
BTC/USDT
19,124.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Türk Eğitim Derneği, hayatını kaybeden maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu verecek

Türk Eğitim Derneği (TED), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına eğitim bursu verileceğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 15.10.2022
Türk Eğitim Derneği, hayatını kaybeden maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu verecek Fotoğraf: Kahraman Bekçili/AA

Ankara

TED'den yapılan açıklamada, derneğin sosyal sorumluluk bilinciyle yardıma ihtiyacı olan çocuklara her zaman sahip çıkmaya çalıştığı ve çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da yaşanan maden faciası sonrasında 'Soma'nın evlatları artık hepimizin evladı' demiş ve babalarını yitiren evlatlarımıza halen sürmekte olan burs desteğimizi vermeye başlamıştık. Amasra'da yaşanan maden faciası sonrasında da babalarını yitiren evlatlarımıza eğitim bursu vererek sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı
Maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçi: Patlama oldu, basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Benzer haberler

Türk Eğitim Derneği, hayatını kaybeden maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu verecek

Türk Eğitim Derneği, hayatını kaybeden maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu verecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet