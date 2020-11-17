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Eğitim

Tüm eğitim öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." denildi.

Selma Kasap   | 17.11.2020
Tüm eğitim öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

Bilgilendirmede, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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