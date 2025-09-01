Dolar
Eğitim, Kültür

TDK, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri"ni 26 Eylül'de verecek

Türk Dil Kurumunca (TDK), "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Çocuk Edebiyatı) Ödülleri", 26 Eylül'de Dil Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümünde sahiplerine takdim edilecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
TDK, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri"ni 26 Eylül'de verecek

Ankara

TDK'den yapılan açıklamaya göre, kurum, Türk mütefekkiri Gaspıralı İsmail Bey'in "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ülküsü etrafında Türkçeyi korumak, geliştirmek ve daha yaygın hale getirmek için Türk dili üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu işbirliği ile 2022'den bugüne gelenek haline getirilerek Türk dünyasının edebiyat vasıtasıyla bir araya gelmesine vesile olan "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Çocuk Edebiyatı) Ödülleri", 26 Eylül'de Dil Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümünde sahiplerine takdim edilecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi, Prof. Dr. Derya Örs'ün ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in ev sahipliğinde düzenlenecek ödül töreni, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

Türkiye'den ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarca önerilen aday isimler, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi, Türk Dil Kurumu Haberleşme Üyesi ve alanında uzman bilim adamlarından oluşan seçici kurullar tarafından değerlendirildi.

"Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Çocuk Edebiyatı) Ödülleri"nin Azerbaycan'dan Prof. Dr. Zahid Halil'e, Kazakistan'dan Saule Dosjan'a, Kırgızistan'dan Prof. Dr. Süleyman Rısbayev'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu'na ve Özbekistan'dan Mir'aziz Azam'a takdim edilmesine karar verildi.

