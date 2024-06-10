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Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Şaduman Türkay  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvurusu onaylanan adaylardan, KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs arasında elektronik ortamda alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

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