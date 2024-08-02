Dolar
33.18
Euro
36.21
Altın
2,429.82
ETH/USDT
3,022.50
BTC/USDT
63,046.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı 25 Ağustos'ta yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı﻿, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı 25 Ağustos'ta yapılacak

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta ülke genelinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait aday, okul ve salon yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Bilgilerin Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi (ÖGNET) uygulamasın üzerinden yayımlandığı bildirilen açıklamada, özel güvenlik eğitim kurumlarının, sınav giriş belgesini 03-10 Ağustos arasında OGNET uygulaması üzerinden çıktı alarak adaylara teslim etmesi, adayların sınav giriş belgesindeki fotoğrafın kendisine ait olup olmadığını kontrol ederek kendisine ait olmayan fotoğrafı 11 Ağustos'a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin davası, esası itibarıyla bizim için milli bir davadır
Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan polis memuru şehit oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Gökçebelen Tüneli ile 27 dakika süren seyahat 10 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili konuştu: Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Benzer haberler

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı 25 Ağustos'ta yapılacak

Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı 25 Ağustos'ta yapılacak

Emniyetten sanal alemde 7/24 siber devriye

Siber suçlarla mücadele kapsamında 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamaları yapıldı

Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamaları yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet