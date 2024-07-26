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Eğitim

ÖSYM, 2024-ÖZYES kılavuzunu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
ÖSYM, 2024-ÖZYES kılavuzunu yayımladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlıkça merkezi ÖZYES yapılacak.

Bu kapsamda, ÖZYES Kılavuzu'na ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

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