Milli SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın adı, 2 bin öğrencinin destekleneceği burs programı ile yaşatılacak
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına toplam 2 bin öğrencinin Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleneceğini duyurdu.
İstanbul
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak.— Haluk Bayraktar (@haluk) November 5, 2021
Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz. 👩🏻🎓👨🏻🎓
Başvuru için 👇🏼 https://t.co/ZoS24K7eD7 pic.twitter.com/GLcFJFJBiP
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılacak "Özdemir Bayraktar Burs Programı" ile 81 ilde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 750 lira burs desteği sağlanacak.
Paylaşımda, burs programına son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.
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