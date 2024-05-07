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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile Ankara’da "Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu" konulu basın toplantısı düzenliyor. Haydarpaşa açıklarında yük gemisi karaya oturdu, boğaz trafiği askıya alındı.
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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı

Hande İlbeyi Canca  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Milli Eğitim Bakanı Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı

Ankara

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