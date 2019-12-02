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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğretmen ihtiyacı çalışması tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi.

Çiğdem Alyanak   | 02.12.2019
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğretmen ihtiyacı çalışması tamamlandı

İstanbul

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi.

İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kurulacağını açıklayan Selçuk, şöyle devam etti:

"İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz."

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