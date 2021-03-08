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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili çalışmalar var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.

Sefa Mutlu   | 08.03.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili çalışmalar var

İstanbul

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