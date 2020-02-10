Milli Eğitim Bakanı Selçuk Eğitim Bilişim Ağı'nı anlattı: Her bir çocuğun kendine özgü sayfası yapılabiliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) ilişkin, "Her bir çocuğun kendine özgü sayfası, takvimi, ilerleme hızı, mevcut dersleri, soruları, konuları kendisine özel bir şekilde yapılabiliyor." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yenilenen Dijital Eğitim Platformu Eğitim Bilişim Ağı ve Akademik Destek Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, nitelikli eğitime ulaşmanın adaletin temeli olduğunu söyledi.
Bu kapsamda dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) temelinin atıldığını anımsatan Selçuk, uygulamanın yeniden uluslararası standartlarda dönüştürülmesi, içeriğinin zenginleştirilmesi ve oyunlaştırma içeriğinin getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Selçuk, EBA'da yapılan yenilikle ilgili şu bilgileri verdi:
"Kişiselleştirmeye geçildi, ara yüz tümüyle yenilendi. Her bir çocuğun kendine özgü sayfası, takvimi, ilerleme hızı, mevcut dersleri, soruları, konuları kendisine özel bir şekilde yapılabiliyor. Bu ne demek? Her bir öğrencimizin kişisel olarak ihtiyaçlarını, bireysel olarak karşılayabiliyoruz artık. Tüm içeriklerin yenilenmesi ayrı bir önem taşıyor. Bütün animasyon, grafiklerin, soruların, tekniklerin, videoların binlercesini bir arada görme imkanımız var. 'Ben şu konuyu anlamadım' dediğin de neyi anlamak istiyorsa onun defalarca animasyon, video, öğretmen anlatımları, şekiller, grafiklerle anlatıldığı bir şeyden söz ediyoruz. Bu şekilde bir anlatım, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her öğrencinin hizmetinde."
Öğrencilere özel puan ve arma sistemi
EBA'da yer alan oyunlaştırma içeriğini anlatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Bir başka içerik oyunlaştırma. Bu aslında dünya için de yeni bir şey. Sadece Türkiye için yeni bir şey değil. Bu oyunlaştırma çerçevesinde öğrencilerimizin belirli puan ve arma sistemleriyle motivasyonlarının artırılmasını da hedefliyoruz. Öğrenciler hangi konuyu ne şekilde yaparsa, nereye ulaşırsa, hangi başarıyı gösterirse bunun tescillenmesi anlamında birtakım armalar, kullanıcılara ilişkin özellikler ortaya koyabiliyoruz. Her bir öğrencimiz için de bu bireysel olarak yer alıyor. Bir başka şey, basılı kitaptan kare kodlarla kolay erişim. Kitabın her bir sayfasında neyle ilgiliyse o konunun kare kodundan oraya erişim sağlaması söz konusu oldu. Çünkü erişimin her yerde olması bakımından bize biraz imkan sağlıyor."
Öğretmenlerin sürekli ve sürdürülebilir gelişimi için portal
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin sürekli ve sürdürülebilir gelişimi açısından bütün bilgilere ulaşabileceği sistemin oluşturulmaya çalışıldığına değinerek, "Sürekli ve sürdürülebilir eğitimi her ilçe düzeyinde kuracağımız ki başladık kurmaya, öğretmen destek noktalarıyla fiziksel ortam açısından da ortaya koyacağız. Bütün ilçeler Ankara'da bir merkezde akademik bir portalda bulaşacaklar ve bu portalda bütün meslektaşlarım kendi ihtiyaç duydukları konularda destekleri, öğretmen destek noktalarından alabilecek. Kendi birikimlerini de oraya verebilecekler." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.