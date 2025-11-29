Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,006.20
BTC/USDT
90,575.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’da Mor Ephrem Süryani Ortodoks Kilisesi’nden ayrılıyor.
logo
Eğitim

MEB'in "Aile Eğitim Bülteni" aralık sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve katılım süreçlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin aralık sayısı yayımlandı.

Şeyma Güven  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
MEB'in "Aile Eğitim Bülteni" aralık sayısı yayımlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aralık sayısı "Okul Öncesi Dönemde Bilinçli Teknoloji Kullanımı" temasıyla yayımlanan bültenle, ailelere rehberlik sunulurken, ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor, okulda yürütülen programlarla ev ortamı arasında bütünlük sağlanmasına katkı sunuluyor.

Ailelerin, eğitim sürecinin etkin paydaşları haline gelmesini sağlayan bültenin aralık sayısında "Okul Öncesi Dönemde Ekran Kullanımının Etkileri", "Günlük Ekran Süresi Ne Kadar Olmalı?", "Okul Öncesi Dönemde Teknoloji Bağımlılığı ve Erken Uyarı İşaretleri", "Teknoloji Bağımlılığını Önlemeye Yönelik İpuçları", "Bilinçli Teknoloji Kullanımı Nedir?", "Bilinçli Teknoloji Alışkanlıkları Geliştirmek İçin Öneriler" başlıklarına yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca, "Uygulamalarda Bulunan PEGI Değerleri", "EBA ile Teknolojinin Doğru Kullanımı" ve ailelerin kullanabilecekleri "Bizim Ekran Anlaşmamız" da bültene eklendi. Okul öncesi dönemde teknoloji kullanımının çocuk gelişimine etkileri, bilimsel bulgular doğrultusunda ele alınarak sağlıklı ekran alışkanlıkları oluşturulması için ailelere somut öneriler sunuldu.

Teknolojiyi çocuklar için güvenli, sınırlı ve gelişimsel olarak destekleyici bir araç haline getirmek amacıyla hazırlanan bültenin aralık sayısına "tegm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan mahalle konakları ile ilgili paylaşım
Kışın sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek
KVKK, bugüne kadar yaklaşık 55 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Benzer haberler

MEB'in "Aile Eğitim Bülteni" aralık sayısı yayımlandı

MEB'in "Aile Eğitim Bülteni" aralık sayısı yayımlandı

Ekonomi yılın son ayına yoğun bir gündemle girecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet