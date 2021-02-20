MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenebilmesi için "Seyyah" isimli oyun tasarlandığını bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık." ifadesini kullandı.
Bakanlık tarafından hazırlanan oyuna, EBA ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılıyor.
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Evliya Çelebi’den esinlendik “SEYYAH” ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekeleri bir oyun hazırladık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 20, 2021
Dilerseniz EBA’da, dilerseniz ücretsiz uygulamalar burada👇
Apple📲https://t.co/lqxfdqO7z7
Android📲https://t.co/gl0g6sBMQl pic.twitter.com/BsKhJdqjlJ