Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenebilmesi için "Seyyah" isimli oyun tasarlandığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 20.02.2021
MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan oyuna, EBA ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a karşı aşılama programına hafta sonu da devam ediliyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti
İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı
Sağlık Bakanı Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
İtalya'da Kovid-19 salgını bir yılını tamamladı

Benzer haberler

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha internet paketli bilgisayarına kavuşuyor

Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme süreci içerisinde ihtiyaçlara yönelik karşılaştırmalı analizler yapıyoruz

Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme süreci içerisinde ihtiyaçlara yönelik karşılaştırmalı analizler yapıyoruz
Bakan Selçuk'un 'İstiklal Marşı' çağrısına destek veren asırlık çınar, öğrencilerin sevincine de ortak oldu

Bakan Selçuk'un 'İstiklal Marşı' çağrısına destek veren asırlık çınar, öğrencilerin sevincine de ortak oldu
Bakan Selçuk: Her bir okulumuzun, çocuklarımızın bu ülkeyi yücelteceği bir mekan olması dileğiyle devam ediyoruz

Bakan Selçuk: Her bir okulumuzun, çocuklarımızın bu ülkeyi yücelteceği bir mekan olması dileğiyle devam ediyoruz