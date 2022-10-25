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Eğitim

MEB evde eğitim alacak öğrencilerin işlemlerini kolaylaştıracak düzenleme yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) evde eğitim hizmeti alacak öğrencilerin "durum bildirir sağlık kurulu raporlarının" daha kolay alınabilmesine yönelik düzenleme yaptı.

Selma Kasap   | 25.10.2022
MEB evde eğitim alacak öğrencilerin işlemlerini kolaylaştıracak düzenleme yaptı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayıp evde eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir madde düzenlemeye eklendi.

Bu kapsamda, "en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından" düzenlenmiş sağlık kurulu raporu yerine sadece sağlık kurulu raporu alan öğrenciler, evde eğitim hizmeti alabilecek.

Fizyoterapistler özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi olabilecek

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapmaya başlayan "fizyoterapist" tanımının eklendiği yeni düzenlemede, fizyoterapistlerin özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi olabilmesine ilişkin hüküm getirildi.

Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan kayıt yaşı ile ilgili hükümlerle uyumluluğun sağlanması amacıyla özel eğitim öğrencilerinin okulöncesine ve birinci sınıfa kayıt yaşı ile ilgili maddede de düzenleme yapıldı.

Buna göre, bu öğrencilerin kayıtlarının yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69, 70 ve 71 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; 71 ayını tamamlamış, 79 aydan gün almamış olanların velisinin yazılı talebi ve "özel eğitim değerlendirme kurulu raporu" doğrultusunda ilkokula başlamaya hazır olmadığı değerlendirilirse okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanacak.

e-Okul Sistemi üzerinden ilkokula kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile okul öncesi eğitim kurumunda eğitimlerini sürdürecekler.

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