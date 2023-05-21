MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Öte yandan, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.