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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
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Eğitim

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

Selma Kasap  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Öte yandan, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

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