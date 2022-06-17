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Eğitim

MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları yayınlandı

Bakanlıkça ilk kez hazırlanan, okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacaların yer aldığı ilk ve ortaokul kitaplarına, "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Harun Kutbe   | 17.06.2022
MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları yayınlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez hazırlanan "MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları" yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan meraklarını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla ilk kez hazırlanan etkinlik seti, ilkokul ve ortaokul kitaplarından oluşuyor.

İlkokul kitabında 36, ortaokul kitabında ise 35 konu başlığı altında okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacalar yer alıyor.

Kitaplardaki 25 oyun ve bulmaca etkinliği, öğrencilerin çevrim içi uygulama yapabilmesi için etkileşimli olarak düzenlendi. Ayrıca 12 etkinlik de öğrencilerin daha kolay uygulama yapmasına imkan tanıyan videolarla desteklendi.

İlkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri, kitaplara çevrim içi olarak "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.


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