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Eğitim

MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adaylardan sözlü sınava çağırılmaya hak kazananlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "2023 YLSY" kapsamında verilen burs ile lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar açıklandı.

Utku Şimşek  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adaylardan sözlü sınava çağırılmaya hak kazananlar açıklandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden açıklandı.

Adaylar sonuçlarını "https://rebus.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

Diğer yandan sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün "https://yyegm.meb.gov.tr" sayfasından daha sonra duyurulacak.

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