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Eğitim

MEB, beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
MEB, beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihlerinde değerlendirilecek. Ardından başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun başvurular onaylanacak.

Atamalar ise 17 Ekim 2023'te yapılacak ve sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak. Atamaya ilişkin detaylı bilgilere, bakanlığın "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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