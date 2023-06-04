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Eğitim

LGS merkezi sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.

Selma Kasap  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
LGS merkezi sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin başvurduğu aktarılan açıklamada, iki oturum halinde yapılan sınavın 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

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