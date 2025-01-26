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Eğitim

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Japonca eğitim fırsatı

Türkiye'nin Japonca eğitimi veren ilk lisesi olma özelliği taşıyan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri dört dil bilerek buradan mezun olma fırsatı yakalıyor.

Rabia Aydoğdu, İrem Demir  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Japonca eğitim fırsatı Fotoğraf: Rabia Aydoğdu/AA

İstanbul

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerine İngilizce ve Arapça dışında Japonca öğretmesiyle liseler arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Japon öğretmen tarafından verilen derslerde, öğrenciler hem Japoncayı iyi öğrenme imkanı bulurken hem de bu ülkenin kültürüyle tanışıyor. Okullarından mezun olurken 4 dil bilme fırsatı yakalayan öğrenciler aynı zamanda Japonya'ya düzenlenen gezilerle de öğrendiklerini pekiştiriyor.

Öğrenciler, söz konusu eğitimle akademik hayatlarında da farklı bir bakış açısı kazanıyor.

Japonca Öğretmeni Satoko Boz, AA muhabirine, öğrencilerinin akıllı, zeki ve kibar olduğunu söyledi.

Satoko Boz, öğrencilerin Allah'ın ve velilerin emaneti olduğunu, bu nedenle emek vermek zorunda olduğunu dile getirerek, "Öğrenciler, nasıl yazıyor, okuyor, konuşuyor, bakıyorum. Normal kitaptan da öğretiyorum ama bazı zaman Filistin konusu da öğrencilerimle konuşuyoruz. Mesela bir sınıfta Filistin konusu konuştular. 'Siyonist, boykot, soykırım' nedir? Bunu iyi ve güzel bir şekilde Japonca ifade ettiler." dedi.

Öğrenci İsmet Efe Topuz, hazırlık sınıfındayken haftada 28 saat Japonca dersi aldığını, bu sırada Müslüm Gürses'in "Seni Yazdım" isimli şarkısını Japoncaya çevirdiğini kaydetti.

Öğrenci Muhammed Fatih Mercan, Arapça ve İngilizce bildiği için Türkçeyle beraber dördüncü dili olsun diye Japoncayı tercih ettiğini söyledi.

Öğrencilerden Mutullah Ömer Faruk Yayan, normalde Arapça hazırlık bölümüne geldiğini, daha sonra tek başına çalışarak Japonca sınıfına geçtiğini dile getirerek, "Japoncayı öğrenme sebebim okulumuzda Arapçayı öğrenip, İngilizceyi de kendi başıma öğrendikten sonra dördüncü bir dil ekleme isteğiydi." diye konuştu.

Şamil Vefa Koç ise İngilizcesinin belli bir seviyenin üstünde olduğunu anlatarak, bu nedenle ekstra bir dil öğrenmek için ve Japon kültürüne duyduğu ilgiden dolayı burayı tercih ettiğini belirtti.

Öğrencilerden Kerem Demirci de "Gelecekte yazılım mühendisi olmak istediğim için Japon şirketlerle işbirliği yapabileceğimi düşündüm. Japoncayı öğrenirsem farklı kültürlerle iletişimimin, etkileşimimin olacağını düşündüm. O nedenle Japoncayı seçtim." ifadelerini kullandı.

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