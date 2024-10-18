İstanbul’da ikili eğitim yapılan okullarda ders saatleri kısaltıldı
İstanbul’da ikili eğitim yapılan 34 ilçede 40 dakikalık ders süresi 35 dakikaya indirildi.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul’da "yık-yap" projeleri ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapılan okulların ders saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Düzenlemeye göre tekli eğitim yapılan Adalar, Bakırköy, Şile, Şişli ve Tuzla dışında 34 ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders süreleri geçici olarak 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.