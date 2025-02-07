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Eğitim

İran'ın başkenti Tahran'da soğuk hava nedeniyle okullar ve kamu kurumları tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran’da soğuk hava koşulları nedeniyle yüksek öğretim dahil tüm okullar, bankalar ve devlet kurumları cumartesi günü tatil edildi.

Ahmet Dursun  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
İran'ın başkenti Tahran'da soğuk hava nedeniyle okullar ve kamu kurumları tatil edildi Fotoğraf: Haydar Şahin/AA

Tahran

Tahran Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığında önemli düşüşler görüleceğine dair meteorolojiden gelen raporlar üzerine, yarın tüm kamu ve özel kuruluşlar, okullar, üniversiteler, bankalar ve belediyelerin kapalı olacağı belirtildi.

Ülkenin kuzeyinde don ve dağ yollarının tehlikeli durumu nedeniyle vatandaşlardan gereksiz seyahatlardan kaçınmaları da istendi.

Tahran'da geçen hafta da iki gün boyunca yoğun hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edilmişti.

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