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Eğitim

İbn Haldun Üniversitesi Türkiye'nin dört bir yanından liseli gençleri ağırlıyor

İbn Haldun Üniversitesi YKS Akademi ve Kültür Sanat Yaz Okulunun bu yıl üçüncüsü düzenlendi.

Semra Orkan  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İbn Haldun Üniversitesi Türkiye'nin dört bir yanından liseli gençleri ağırlıyor

İstanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen projeye, farklı illerden 260 öğrenci katıldı. 7 Temmuz'da başlayan akademi ve yaz okulu 4 hafta sürecek.

İbn Haldun Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Sarı, programın öğrenciler için ücretsiz olduğunu belirterek, "Konaklama, eğitim, ulaşım, yemek, geziler ve etkinlikleriyle tamamen ücretsiz bir program. Amacımız, Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla Türkiye'nin farklı illerinden davet edilen lise öğrencilerinin yaz tatillerini verimli kullanmaları; bunun yanında değişik sanat, kültür ve spor alanlarında kendilerini keşfetmelerini sağlayarak, eğlenerek öğrenme ve öğrendiklerini uygulayıp davranışa dönüştürmelerine yardımcı olmaktır. Gençlere ve dolayısıyla ülkemizin geleceğine her alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, YKS Akademide Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve fen bilimleri dersleri görecek.

Uzman öğretmenler tarafından verilen derslerde öğrenciler, zayıf oldukları konuları çalışma fırsatı yakalayıp, deneme sınavlarında kendilerini ölçme imkanı bulacak.

Ayrıca beynin stres ve kaygı düzeyini ölçebilen Neurofeedback, Hacettepe kişilik envanteri, uyku ölçeği, enneagram ve duygu düzenleme ölçeği testleri de uygulanacak. Üniversite hazırlık sürecinde öğrencilerde var olabilecek stres ve kaygı düzeylerini ölçmek için yapılan bu testlerin sonuçları öğrencilere verilecek. Çıkan sonuçlar uzmanlar tarafından değerlendirilip, öğrencilere alınabilecek önlemler anlatılacak.

Kültür Sanat Yaz Okulunda ise öğrencilere, düzenleme becerileri, dijital medya okuryazarlığı, ders çalışma teknikleri, kariyer planlama, algoritma ve yapay zeka, kişiler arası etkili iletişim, tarih okumaları, drama, adap ve ahlak gibi dersler verilecek.

Okulda, yazarlık ve video prodüksiyon atölyesi gibi çok sayıda atölye yer alacak. Kültür sanat ve spor etkinliklerine katılabilecek öğrenciler için çeşitli gezi programları da düzenlenecek.

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