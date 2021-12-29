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Eğitim

H.Ü Eğitim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri 'sürdürülebilir kampüs' için ağaç dikti

Hacettepe Üniversitesince "Eğitim Fakültesi Etkinlikleri" kapsamında, "Sürdürülebilir Bir Dünya için Sürdürülebilir Kampüs" temasıyla, ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 29.12.2021
H.Ü Eğitim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri 'sürdürülebilir kampüs' için ağaç dikti

Ankara

H.Ü Eğitim Fakültesinden yapılan açıklamaya göre sürdürülebilirlik konusunda eğitimin üstlendiği kilit rol nedeniyle "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Bir Kampüs" temasıyla farkındalık etkinlikleri planlandı.

Öğretmen adayı olarak eğitim fakültesi öğrencilerinin farkındalıklarının, ilerideki öğrencileri vasıtasıyla tüm topluma yansıyacak "sürdürülebilirlik" bilinci oluşturacağı düşüncesiyle hazırlanan etkinlikler kapsamında Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Şefika Şule Erçetin, akademisyenler, öğrenciler, öğrenci temsilcileri ve idari personelin katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yapılabilecekler tartışıldı, fakültenin farklı binalarındaki dersliklerdeki, çalışma odalarındaki ve bahçedeki çöpleri toplanarak ayrıştırıldı.

Etkinliklerin sonunda H.Ü Beytepe Yerleşkesi'ndeki fakülte bahçesinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikildi.

Aynı zamanda Uluslararası Bilim Derneği Başkanı da olan Erçetin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Taraflar Konferansı'na Hacettepe Üniversitesi'ni temsilen etkin gözlemci olarak katılmıştı.

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H.Ü Eğitim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri 'sürdürülebilir kampüs' için ağaç dikti

H.Ü Eğitim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri 'sürdürülebilir kampüs' için ağaç dikti