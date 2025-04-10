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Eğitim

Eğitim-Bir-Sen'den üniversite idari personelinin yer değişikliği için "Tercih Robotu" uygulaması

Eğitim-Bir-Sen, üniversite idari personelinin kurumlar arası yer değişikliği başvurularını kolaylaştırmak amacıyla "Tercih Robotu" uygulamasını dijital platformda kullanıma sundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Eğitim-Bir-Sen'den üniversite idari personelinin yer değişikliği için "Tercih Robotu" uygulaması

Ankara

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu sözleşme dönemlerinde karara bağlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen "üniversite idari personelinin yer değişikliği" hakkının kullanılmasındaki süreci kolaylaştırmak için "Tercih Robotu" uygulaması hazırlanarak, dijital platformda kullanıma alındı.

"Tercih Robotu" sayesinde, "karşılıklı eşleşen" yer değişikliği talepleri görülebilecek ve böylece süreç daha kolay takip edilebilecek.

Üniversite idari personelinin kurumlar arası yer değişikliği taleplerinin belirlenmesine yönelik geliştirilen uygulamayla, yalnızca mevcut başvuru döneminde değil, ilerleyen dönemlerde de kullanılabilecek veri havuzu oluşturulması amaçlandı.

Eğitim-Bir Sen üyeleri, "https://uye.ebs.org.tr/tercih.php" adresinden dijital platform şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabilecek.

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