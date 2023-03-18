Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 DYK noktası oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için 761 noktada, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 DYK noktası oluşturuldu

Ankara

Özer, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için oluşturulan DYK noktalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın "http://dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK, oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi
Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
İstanbul PERDER'den ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı

Benzer haberler

Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 DYK noktası oluşturuldu

Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 DYK noktası oluşturuldu

MEB'in depremden etkilenen illerdeki ücretsiz kurslarına yaklaşık 21 bin kişi katılıyor

MEB'den lise öğrencileri için "Dersler Cepte" mobil uygulaması

Bakan Özer: Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

Bakan Özer: Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz
MEB'den depremden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon

MEB'den depremden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon
MEB, depremden etkilenen öğrencileri izleme grubu oluşturdu

MEB, depremden etkilenen öğrencileri izleme grubu oluşturdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet