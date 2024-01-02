Dolar
29.73
Euro
32.58
Altın
2,067.66
ETH/USDT
2,360.30
BTC/USDT
45,110.00
BIST 100
7,619.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman’da "Biz Büyük Bir Aileyiz" programında konuşuyor.
logo
Eğitim

Bitlis'te 17 yaşındaki öğrenci iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim alan 17 yaşındaki Mehmet Nafi Keskin, iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı.

Serdar Adıyaman  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Bitlis'te 17 yaşındaki öğrenci iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı Fotoğraf: Serdar Adıyaman/AA

Bitlis

Mardin'den gelerek Ahlat Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almaya başlayan ve aynı zamanda açıktan lise eğitimini sürdüren Mehmet Nafi Keskin, iki ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Keskin, gazetecilere, hafızlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi

Hafızlığın yanı sıra lise eğitimini de sürdürdüğünü belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Önceden Arapça okumuştum. Daha sonra hafız olmaya karar verdim. Ahlat Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'na gelerek hafızlığa başladım. Aslında iki ayda bitirme gibi bir hedefim yoktu ama hocamın bana verdiği özgüvenle hafızlığımı iki ayda bitirdim. Bundan dolayı Allah'a şükrediyorum. Bu süreçte bana destek veren hocam Adem Vermez'e, Arapça okuduğum hocalarıma teşekkür ediyorum. Açıktan lise okuyorum. 12. sınıftayım. Amacım Mısır'a gidip El Ezher Üniversitesinde okumak."

Kurs öğreticilerinden Adem Vermez ise Abdurrahman Gazi Kur'an Kursu'nda 7 yılda yaklaşık 150 hafız yetiştirdiklerini belirtti.

Vermez, "Birçok kişi hafızlığı 4 ayda tamamladı. Keskin ise iki ay gibi kısa sürede hafızlığı bitirdi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Zorlu bir süreç geçirdik. Hepimiz gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, planlar yaptık ve sistemi oluşturduk. Hafızımızın da büyük gayretiyle eğitimini 61 günde tamamladık. Keskin, 61 günde hıfzını tamamlayarak hafızlar kervanına katıldı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti
MSB, Şırnak'ta Kıbrıs gazisinin evine bakım onarım desteği sağladı
Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallerinde yarın su kesintisi yapılacak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mayın avlama gemilerinin geçişlerine izin verildiği iddiasını yalanladı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinde terörle mücadelede somut işbirliği en büyük beklenti

Benzer haberler

Bitlis'te 17 yaşındaki öğrenci iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı

Bitlis'te 17 yaşındaki öğrenci iki ayda hafızlık eğitimini tamamladı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik protestolar sürüyor

İstanbul'dan memleketine döndü, kurduğu tekstil fabrikasında 170 gence istihdam sağladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet