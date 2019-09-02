Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Tatvan kırsalında bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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