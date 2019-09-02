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Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Dilara Küçükerdoğan   | 02.09.2019
Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Tatvan kırsalında bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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