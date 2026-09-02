Rus yetkililer, Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendirdi Rus yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'daki görüşmesinde Karadeniz'deki durum ile Ukrayna konusunda Türkiye'de müzakere yapılması imkanının ele alındığını bildirdi.