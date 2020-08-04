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Eğitim

Bingöl Üniversitesi öğrencilerin yüzde 40'ına uzaktan eğitim verecek

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Mümkün olduğu kadar kalabalığı önleyici tedbirler alarak süreci devam ettirmek istiyoruz. Yüzde 40'ını uzaktan eğitim olarak yapacağız. Geri kalanlarda ise sınıfları bölerek yapacağız" dedi.

Aydın Arık   | 04.08.2020
Bingöl Üniversitesi öğrencilerin yüzde 40'ına uzaktan eğitim verecek Fotoğraf: Aydın Arık/AA

Bingöl

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, yeni öğretim yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla öğrencilerin yüzde 40'ının uzaktan eğitim alacağını söyledi.

Rektör Çapak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tercih döneminin başladığına işaret ederek, tercih yapacak öğrencilerin yoğun şekilde kendilerini arayarak üniversiteleri hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Üniversitelerinin hem fiziki anlamda hem de nitelik anlamında belirli bir noktaya geldiğini vurgulayan Çapak, "Artık büyük üniversitelerde olan her şey bizde de var. Üniversitemizde öğrenci çok masraf yapmadan da okuyabilir. Bir öğrencinin burada okuması veya başka bir üniversitede okuması nitelik açısından aslında çok fark etmiyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle bir takım tedbirlerin alınarak yeni öğretim döneminin 21 Eylül'de açılmasını kararlaştırdıklarını aktaran Çapak, şunları kaydetti:

"Birinci dönem yoğunluklu olarak uzaktan eğitim gibi görünüyor. Mümkün olduğu kadar kalabalığı önleyici tedbirler alarak süreci devam ettirmek istiyoruz. Yüzde 40'ını uzaktan eğitim olarak yapacağız. Geri kalanlarda ise sınıfları bölerek yapacağız. Alternatif planlar üzerinde çalışıyoruz."

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