Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılan güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Deniz Açık   | 30.01.2021
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler ve başarılar dileriz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, açık ve uzaktan öğretim alanında 40 yılı aşkın tecrübe ve eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürdüklerini bildirdi.

Türk yükseköğretim sisteminin en geniş kapsamlı çevrim içi sınavlarını başarıyla tamamladıklarını belirten Erdal, "Bu süreçte görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sınavlara katılan tüm öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, mezun duruma gelen öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un kökenlerini araştıran DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor
Prof. Dr. Sertoğullarından, Şubat'ta Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceği konusunda uyardı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı
'Yaşımdan dolayı hastalığın bu kadar ağır geçeceğini düşünmüyordum'
Koronavirüsün neden olduğu ses kısıklığı 'müzikli terapi' ile tedavi edilebiliyor

Benzer haberler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Uzmanından video paylaşım platformlarında 'otomatik oynatmayı' kapatın önerisi

Eskişehir'deki patlama sesinin nedeninin, test uçuşunda ses hızını geçen askeri uçak olduğu öğrenildi

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı
Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun otomobili Eskişehir'de parkta sergileniyor

Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun otomobili Eskişehir'de parkta sergileniyor
CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Alt mahkeme Yüksek Mahkemenin kararına uymalı

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Alt mahkeme Yüksek Mahkemenin kararına uymalı