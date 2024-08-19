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Eğitim

2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı yarın başlayacak

Bu yıl ilk defa düzenlenen 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı yarın başlayacak

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavı 20-26 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemlerinin, ilk kez ÖSYM tarafından yapılacağını belirtti.

YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavını eşitlik ve adalet çerçevesinde hakkıyla tamamlayacaklarını vurgulayan Ersoy, "Kağıt tabanlı ve elektronik ortamdaki sınav uygulamalarımıza bir yenisini ekliyoruz, ÖZYES'i fiziki yeterlilik testi şeklinde gerçekleştireceğiz. Yükseköğretim kurumlarının spor bilimleri alanında eğitim veren programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar sınava katılacaklar." ifadelerini kullandı.

ÖZYES'in, 21 il ve 23 sınav merkezinde uygulanacağını, sınavın toplam 14 oturumda yapılacağını bildiren Ersoy, "Oturumlar 300 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 08.30'da başlayacak, 13.30'da sona erecek. Öğleden sonra oturumları ise 14.30'da başlayacak, 19.30'da sonra erecek." bilgisini verdi.

Ersoy, sınava 41 bin 935 adayın başvurduğunu, adaylardan 2 bin 78'inin engelli olduğunu belirterek, adaylara uygulamalı sınav için 2 hak verileceğini ve en iyi derecelerinin işleme alınacağını bildirdi.

"Sınavda 7 bin görevli sahada olacak. Güvenliğin sağlanması amacıyla 1500 emniyet mensubu yer alacak." bilgisini veren Ersoy, sınav süreçlerini yürütecek görevlilere kolaylıklar, sınava katılacak adaylara başarılar diledi.

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