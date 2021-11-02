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Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok ağları sarsan Faslı futbolcusu unvanına ortak oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftası, iki maçla başladı. Şampiyonada toplam gol sayısını 8'e çıkaran Ziyech, Marouane Chamakh'ı yakalayarak turnuvanın en çok ağları sarsan Faslı futbolcusu unvanına ortak oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 02.11.2021
Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok ağları sarsan Faslı futbolcusu unvanına ortak oldu

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftası, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında, TSİ 20.45'te başlayan Malmö-Chelsea ve Wolfsburg-Salzburg maçları sona erdi.

H Grubu'nda turnuvanın son şampiyonu İngiltere temsilcisi Chelsea, konuk olduğu İsviçre'nin Malmö takımını 56. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 8'e çıkaran Ziyech, Marouane Chamakh'ı yakalayarak turnuvanın en çok ağları sarsan Faslı futbolcusu unvanına ortak oldu.

Bu sonuçla İngiltere temsilcisi, 9 puana yükselerek averaj farkıyla Juventus'un ardından grupta ikinci sırada yer alırken, Malmö ise henüz puanla tanışamadı.

Diğer maçta ise G Grubu'nda Almanya ekibi Wolfsburg, ağırladığı Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 4. dakikada Ridle Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha, konuk ekibin golünü ise 30. dakikada Maximilian Wöber kaydetti.

Puanını 5'e çıkaran Wolfsburg, grupta maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Salzburg ise aldığı yenilgiye rağmen 7 puanla haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi.



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