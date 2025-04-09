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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, CEV Kupası finali rövanş maçında Asseco Resovia oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ikinci maçında Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Erkan Tiryaki, Halil İbrahim Avşar, Hüseyin Burak Demirer  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında ağırladığı Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Başkentli voleybolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. 7600 kişilik TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu tamamen doldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Takımların birçok servis hatası yaptığı ilk 30 oyun (15-15) eşitlikle geçildi. Etkili servisleriyle Ziraat Bankkart savunmasını zorlayan ve blok sayıları kazanan Polonya ekibi, farkı 4 sayıya (16-20) çıkarmasının ardından arkasına bakmadı ve ilk seti 25-20'lik skorla kazandı.

İkinci sete daha iyi manşet alarak başlayan Ziraat Bankkart, yakaladığı 3 sayılık (5-2) farkı 21. oyunun bitiminde (12-9) korudu. ABD'li oyuncusu Anderson'ın smaç servisleriyle peş peşe aldığı 5 sayıyla 17-9 öne geçen başkent ekibi, 2. seti 25-17 kazanarak skoru 1-1 eşitledi.

Seyirci desteğini arkasına alan Ziraat Bankkart, 3. setin ilk 5 puanını hanesine yazdırdı. Cebulj ve Bednorz'un etkili oyunuyla farkı kapatan Asseco Resovia, 39. oyunda (19-20) üstünlüğü ele geçirdi. Cebulj'nin smacının, Boyer'in servisinin filede kalmasıyla 23-22 öne geçen Ziraat Bankkart, büyük heyecana sahne olan 3. seti 28-26 aldı ve durumu 2-1 yaptı.

Anderson'ın servis kullandığı 4. setin başında 6-1 üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, demoralize olan rakibi karşısında farkı arttırdı. Seti 25-14 alan başkent ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Türkiye'nin erkek voleybolunda Avrupa'daki 4. kupasını Ziraat Bankkart kazandı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa'da şampiyonluk yaşadı.

Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı finaldeki ilk maçta deplasmanda 3-2 yenen Ziraat Bankkart, Ankara'daki rövanşı da 3-1 alarak CEV Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa kupalarında 3. kez final oynayan kırmızı-beyazlılar, ilk kez Avrupa'da şampiyon olma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin 4. kupası

Türkiye, erkek voleybolunda 4. kez Avrupa kupalarında mutlu sona ulaştı.

Türk takımları daha önce CEV Kupası'nı 2013'te Halkbank'la kazanırken, CEV Challenge Kupası'nı 2009'da Arkas Spor, 2014'te de Fenerbahçe'yle elde etti.

11 yıl sonra ilk kupa

Erkek voleybolunda Türkiye, 11 yıl sonra yeniden Avrupa'da kupa kazandı.

Avrupa'daki son başarıyı 2014'te Fenerbahçe'nin CEV Challenge Kupası zaferiyle yaşayan Türkiye, 11 yıllık kupa hasretini Ziraat Bankkart'la dindirdi.

Türkiye, 2013'te Halkbank'tan sonra CEV Kupası'nı Ziraat Bankkart'la bir kez daha kazanmış oldu.

Bakan Bak, yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, final müsabakasında başkent ekibini yalnız bırakmadı.

Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününde izleyerek Ziraat Bankkart'a destek verdi.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Bakan Bak, CEV Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kupası'nda şampiyon olan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinde rakibi Polonya kulübü Asseco Resovia'yı mağlup ederek şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğu için sahada canla başla mücadele eden oyuncularımıza bize bu heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyor, temsilcimizin başarılarının devamını diliyorum."

Tribünler doldu

Karşılaşmaya Ankaralı voleybolseverler büyük ilgi gösterdi.

Biletlerin ücretsiz olduğu final maçında TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nu tamamen doldu. Taraftarlar, maç boyunca başkent ekibine büyük bir destek verdi.

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