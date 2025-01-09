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Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ilk turunda Talia Gibson ile karşılaşacak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık tek kadınlar ilk turunda ev sahibi ülkeden Talia Gibson ile karşı karşıya gelecek.

Mutlu Demirtaştan  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ilk turunda Talia Gibson ile karşılaşacak

İstanbul

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 12 Ocak Pazar günü başlayacak ana tablo maçlarının kurası çekildi.

Dünya sıralamasında 93'üncü basamakta bulunan Zeynep Sönmez, tek kadınlar ilk turunda klasmanın 150. sırasındaki Avustralyalı Talia Gibson ile eşleşti.

Milli tenisçi, rakibini elemesi durumunda ise ikinci turda İspanyol Paula Badosa (11 numaralı seribaşı) ile Çinli Xinyu Wang arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Dünya 1 numarası Sabalenka, Stephens ile eşleşti

Tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, ilk turda 2017 ABD Açık şampiyonu ABD'li Sloane Stephens'ın rakibi oldu.

Beş kez grand slam şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek (2) ise ikinci tura kalabilmek için Çek Katerina Siniakova ile karşılaşacak.

ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3) da vatandaşı Sofia Kenin ile kozlarını paylaşacak.

Ayrıca klasmanın 87. sırasındaki Türk kökenli Büyük Britanyalı tenisçi Sonay Kartal, ilk turda İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile mücadele edecek.

Son şampiyon Sinner'in rakibi Jarry

Turnuvaya tek erkeklerin son şampiyonu ünvanıyla gelen dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, ilk turda Şilili Nicolas Jarry karşısında korta çıkacak.

Kariyerinin ilk grand slam zaferini hedefleyen Alman Alexander Zverev (2), Fransız Lucas Pouille ile ikinci tura yükselme mücadelesi verecek.

Üç grand slam şampiyonluğuna sahip İspanyol Carlos Alcaraz (3), Kazak raket Alexander Shevchenko önünde korta adım atacak.

Tek erkeklerde 10'u Avustralya Açık olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp Novak Djokovic (7) ise ilk tur maçını ABD'li Nishesh Basavareddy ile yapacak.

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