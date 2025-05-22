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Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde sezonun en iyisi seçildi

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi.

Mutlu Demirtaştan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde sezonun en iyisi seçildi

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre UEFA'nın teknik gözlemci ekibi, Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golünü belirledi.

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Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, "sezonun en iyi golü" kategorisinde birinci sırayı elde etti.

Milli futbolcunun ardından ilk 10'da sırasıyla Rasmus Hojlund (Manchester United), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pedro Rodriguez (Lazio), Adama Traore (Ferencvaros), Samuel Omorodion (Porto), Tural Bayramov (Karabağ), Mason Mount (Manchester United), Kobbie Mainoo (Manchester United) ve Gustav Isaksen (Lazio) yer aldı.

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