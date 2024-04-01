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WRC'nin üçüncü etabı Kenya Rallisi'ni Kalle Rovanpera kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun üçüncü ayağı olan Kenya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fin pilot Kalle Rovanpera kazandı.

Mutlu Demirtaştan  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
WRC'nin üçüncü etabı Kenya Rallisi'ni Kalle Rovanpera kazandı

İstanbul

Kenya'da düzenlenen 19 etaplık mücadeleyi 3 saat 36 dakika 4 saniyede tamamlayan son iki yılın şampiyonu Rovanpera, bu sezon ilk, kariyerinin 12. ralli galibiyetini elde etti.

Toyota Gazoo'dan Japon Takamoto Katsuta, liderin 1 dakika 37.8 saniye gerisinde ikinci, M-Sport Ford takımından Fransız Adrien Fourmaux ise Rovanpera'nın 2 dakika 25.1 saniye arkasında üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) 67 puanla zirvede yer aldı. Belçikalı sürücüyü, 61 puanla Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo) ve 46 puanla Fourmaux izledi.

WRC'nin 4. ayağı 18-21 Nisan'da Hırvatistan'da düzenlenecek.

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