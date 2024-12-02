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Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 4 Türk ekibi mücadele edecek.

Muhammed Boztepe  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi

4 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)

5 Aralık Perşembe:

20.00 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Medicana


CEV Kupası

4 Aralık Çarşamba:

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart


CEV Challenge Kupası

5 Aralık Perşembe:

21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor Toto

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