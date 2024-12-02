Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak
Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 4 Türk ekibi mücadele edecek.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Maç programı şu şekilde:
CEV Şampiyonlar Ligi
4 Aralık Çarşamba:
18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)
5 Aralık Perşembe:
20.00 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Medicana
CEV Kupası
4 Aralık Çarşamba:
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart
CEV Challenge Kupası
5 Aralık Perşembe:
21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor TotoAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.