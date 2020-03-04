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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach: Tokyo 2020 için iptal veya erteleme gündemde değil

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin veya iptal edilmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 04.03.2020
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach: Tokyo 2020 için iptal veya erteleme gündemde değil

Istanbul

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan IOC İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bach, "Sizi temin ederim ki toplantıda 'iptal' ya da 'erteleme' kelimeleri dahi kullanılmadı. Toplantı gündemimizde böyle bir şey yoktu. Tamamen oyunların hazırlıklarına odaklanmış durumdayız." dedi.

Oyunların tarihte ilk kez bu tip sorunlarla karşılaşmadığını hatırlatan Bach, şöyle konuştu:

"Rio 2016'da Zika virüsü, Moskova 1980 ve Los Angeles 1984'te boykot tartışmaları, Münih 1972'de terör saldırısı, Montreal 1976'da Afrika boykotu vardı. Ancak 1896'dan bu yana oyunlar sadece iki Dünya Savaşı nedeniyle iptal edildi."

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