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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.07.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu başlıyor

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

32 takımın mücadele ettiği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 1. ön eleme turu yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın, 10 Temmuz Çarşamba ve 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 43 müsabaka yapılacak.

Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Rigas (Letonya) eşleşmesinin ilk karşılaşması, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

94 takımın mücadele ettiği turu geçenler, 16-17-18 Temmuz tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

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