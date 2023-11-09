UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde üç takım daha son 16 turuna vize aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezon grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi.
Ankara
Avrupa futbolunun kulübü düzeyindeki en önemli organizasyon, A, B, C ve D'den oluşan 8 maçla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, konuk olduğu Bayern Münih'e 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılı ekibin tek golü, 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi. Grupta 4'te 4 yapan Alman ekibi, lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi.
Grubun diğer mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Kopenhag karşısında iki kez bir kez ayakta kalmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İngiltere milli takımının 3. ve 28. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleriyle 2-0 öne geçen mücadelede, Danimarka ekibi 45. dakikada Muhammed Elyounoussi, 45+9. dakikada penaltıdan Diogo Gonçalves ile ağları sarstı ve skoru 2-2'ye çıkardı.
Manchester United, 69. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle yeniden 3-2 öne geçti. Kopenhag ise 83. dakikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji ile fileleri havalandırdı ve karşılaştığı karşılaşmada, ev sahibi ekibin 4-3 galip gelmesiyle sonuçlandı.
Manchester United'da rakibi Marcus Rashford'un yaptığı faul nedeniyle 42. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı lider Bayern Münih'i, 4'er puana sahip takımlardan ortalamalarla Kopenhag ikinci, Galatasaray üçüncü, 3 puanlı Manchester United ise dördüncü sıradan takip etti.
Taraftar sahaya girerek Filistin bayrağı açtı
Öte yandan maçın ilk gösterisinde sahaya giren bir taraftar, Filistin bayrağını açarak İsrail'in Gazze kentine saldırılarını protesto etti.
Bayrağa, "Gazze'de çocukları öldürmeye son verin. Birlik kaydı." Mesajını yazan taraftar, yaklaşık 1 dakika boyunca saha içinde tutulduktan sonra güvenlik görevlileri tarafından sahaya çıkarıldı. Taraftarlar, protestoyu alkışlarıyla destekledi.
Üç takım daha son 16 turuna vize aldı
Öne çıkan karşılaşmalarda, Real Madrid, Braga'yı 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo'nun ağlarıyla sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Braga'da Alvaro Djalo, kazanılan penaltı vuruşundan 6. dakikada yararlanamadı.
İspanyol takımındaki milli futbolcu Arda Güler, mücadeleyi açık kulübesinden takip etti.
D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 16. turuna çıkmayı garantiledi.
Grubun diğer mücadelesinde, konuk Benfica'yı 3-1'le geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya): 1-1
Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1
Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1
Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3
Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0
PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0
Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0
Salzburg (Avusturya)-İnter (İtalya): 0-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.