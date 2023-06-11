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UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını tarihte ilk kez Türk kökenli futbolcu kazandı.

Yunus Kaymaz  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.

Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.

İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih'in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.

"Devler Ligi"nde daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamamıştı.

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